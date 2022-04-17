شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي شروط طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش؟ «التجارة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة التجارة اليوم، شروط طلبات إعادة قيمة المنتج المغشوش.

وبينت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" أن تقديم طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش لجهة الضبط المختصة يكون بشرط ألا يكون غش المنتج بسبب يعود للمشتري سواءً في النقل أو التخزين أو سوء الاستخدام، وتقديم أصل فاتورة الشراء أو سند البيع أو إقرار المُخالف ببيع ذلك المنتج.

كما أكدت "التجارة": "تعاد قيمة المنتج المغشوش للمشتري في مدة لا تتجاوز 15 يومًا من طلبها".