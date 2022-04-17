شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. 18 ألف بلاغ بالمسجد الحرام حتى منتصف رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت الإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ما يزيد عن (18000) نداء وبلاغ إلكتروني وهاتفي حتى منتصف شهر رمضان المبارك، تنوعت ما بين نداءات وبلاغات لاسلكية واتصالات هاتفية وعبر الرقم الموحد (1966) ورقم الواتس آب والبلاغات الإلكترونية الداخلية والخارجية مع الجهات الأمنية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة المهندس فارس بن فايز ملا أن الإدارة تنفذ مهاما عبر العديد من الوسائل التقنية لتوسيع نطاق استقبال البلاغات والملاحظات الميدانية من المسجد الحرام وساحاته ومرافقه منها نظام البلاغات الإلكترونية في الموقع الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والرقم الموحد (1966) ورقم واتساب خاص باستقبال البلاغات الإلكترونية، كما يقوم بدعم المنظومة الرقابية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بالمسجد الحرام كفاءات ميدانية وإدارية مؤهلة تقوم برصد وتمرير البلاغات الميدانية في غرف العلميات والتحكم والسيطرة بشكل فوري والتأكد من معالجتها مع كافة الجهات الأمنية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم رمضان المبارك.

وأضاف: تتم عمليات الرصد الأمني والصحي في غرف عمليات التحكم والسيطرة عبر شاشات المراقبة الميدانية والأجهزة اللاسلكية، حيث يولي القائمين على المنظومة الرقابية في إدارة العمليات والتحكم والسيطرة اهتماماً كبيراً بالملاحظات الواردة عن المنظومة الخدمية والإدارية المقدمة للقاصدين باعتبارها عامل مهم في تلافي الأخطاء التنظيمية وتحسين جودة منظومة العمل الميداني في المسجد الحرام على مدار العام وتهيئة بيئة عمل نوعية تتوائم مع الخطط التشغيلية للرئاسة خلال شهر رمضان المبارك.