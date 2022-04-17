القبض على مواطن أطلق النار في الهواء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت شرطة منطقة نجران على مواطن ظهر في مقطع فيديو يطلق النار في الهواء من سلاح يعود لآخر، وتم ضبط السلاح وإحضار صاحبه، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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