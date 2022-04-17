شكرا لقرائتكم خبر أفضل 6 وظائف لأصحاب التفكير التحليلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يفكر التحليليون دائما. إنها معركة مستمرة من المحادثات الداخلية، حيث يعالج الدماغ الكثير من المعلومات في وقت واحد. يقضي هؤلاء الأشخاص الكثير من وقتهم في التركيز على استكشاف المفاهيم ومحاولة حل المشكلات، إن هؤلاء المهرة في حل المشكلات هم من المرشحين للعمل في العديد من المجالات، مثل القانون، والتمويل، والمحاسبة، وإدارة الأعمال، والعلوم، والهندسة.

المنظمات في هذه الصناعات تقدر عاليا المفكرين التحليليين بسبب معرفتهم الاستثنائية وقدراتهم على اتخاذ القرار.

إذا كنت تعتبر نفسك مفكرا تحليليا ، فأنت في صحبة جيدة ألبرت أينشتاين، وأبراهام لينكولن، وماري كوري، ولاري بيج، وسيغورني ويفر، ودوايت دي أيزنهاور، والعديد من قادة الأعمال والسياسيين والمشاهير الآخرين يقعون في فئة هذه الشخصية.

(1) الإكتواري

إذا كنت تحب العمل بالأرقام ، فكر في أن تصبح خبيرا إكتواريا . يساعد الإكتواريون الشركات على تجنب المخاطر المالية وتحديدها وإدارتها في مؤسساتهم. يعمل هؤلاء الخبراء الماليون ذوو الأجور الجيدة في الغالب في صناعة التأمين، حيث تكون المخاطر المالية عالية فيما يتعلق بإصدار السياسات.

تختلف واجبات الخبير الإكتواري حسب القطاع؛ ولكنها تشمل عادة تحليل بيانات المطالبات المالية أو المتعلقة بالميزانية أو التأمين من خلال التحليل الإحصائي والتنبؤ المالي ونمذجة السيناريو وتقييم المخاطر وتحليل الانحدار والأساليب الإحصائية الأخرى. هدفهم العام هو تحديد القضايا الرئيسة وتحليل الاتجاهات والتنبؤ بالأحداث المالية المستقبلية.

المستقبل الوظيفي

يتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي معدل نمو قويا بنسبة 18٪ للخبراء الإكتواريين بين عامي 2019 و2029. ومن المتوقع أن ينبع هذا الطلب على الخبراء الإكتواريين من الحجم المتزايد للبيانات المالية المتاحة للشركات، فضلا عن التغييرات المستمرة في اللوائح الحكومية في قطاعات مثل الأعمال والرعاية الصحية والتأمين.

(2) اقتصادي

كان الاقتصاديون موجودين منذ قرون، لكن لم يبدأ الناس في التفكير في الاقتصاد كما نفعل اليوم حتى الثورة الصناعية ونشر كتاب الاقتصادي الاسكتلندي آدم سميث «ثروة الأمم» . في كتابه الأيقوني، اقترح سميث أن تقاس ثروة الأمة بإجمالي إنتاجها وتجارتها بدلا من مخزونها من الذهب والفضة.

يعد الاقتصادي اختيارا مهنيا رائعا للمفكرين التحليليين الذين يرغبون في تحليل الأرقام والنظر إلى الصورة الكبيرة. يدرس الاقتصاديون ويحللون العمليات الاقتصادية، بما في ذلك توافر الموارد والوصول إليها وإنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات. إنهم يجمعون البيانات ويحللونها، ويبحثون ويرصدون الاتجاهات، ويطورون توقعات اقتصادية لصناعات مثل التصنيع، والبنوك، والتجارة الدولية، والتأمين، والتعليم، والزراعة.

يمكن لخبراء الاقتصاد العمل في القطاع العام (حيث يتركز العمل في الغالب على السياسة الحكومية)، والقطاع الخاص (حيث يتم العمل نيابة عن الشركة)، والأوساط الأكاديمية (حيث يركز العمل على البحث والتعليم).

عادة ما يتخصص هؤلاء المهنيون في مجال معين، مثل التمويل أو الزراعة أو الصحة أو العمل أو التجارة الدولية.

المستقبل الوظيفي

يتوقع الاقتصاديون ارتفاع معدلات التوظيف، مع توقع نمو الوظائف بنسبة 14٪ حتى عام 2029. ومن المرجح أن يأتي هذا النمو من التوسع المستمر في الاقتصاد العالمي. من المتوقع أن تدفع شركات الأبحاث والاستشارات المستقلة الجزء الأكبر من الطلب على هذه المهنة.

(3) مطور برامج

البرنامج موجود في كل مكان: فهو يقود هواتفنا الذكية، وسياراتنا، وأجهزة الكمبيوتر لدينا، ومنازلنا، وتطبيقات المواعدة، ومعاملاتنا المصرفية، وحتى مشترياتنا من متاجر البقالة. إذا لم يكن لدينا مطورو برامج لتصميم وبناء البرمجيات، فلن يكون العالم التقني كما نعرفه موجودا.

يزداد الطلب على مطوري البرمجيات المهرة وسيستمر الطلب عليهم بسبب تركيز الصناعة على الابتكار. معالجات الترميز هذه هم منشئو أنظمة التشغيل والبرامج والتطبيقات وأنواع أخرى من برامج الكمبيوتر التي تدير اقتصادنا وتجعل حياتنا أسهل وأكثر إمتاعا.

يتعاون مطورو البرمجيات مع المبرمجين، ومختبري البرامج، والكتاب التقنيين لتحليل احتياجات المستخدمين، ورسم خرائط للتصاميم، وإنشاء المخططات والنماذج، وإنشاء مخططات انسيابية. إنهم مطالبون أيضا بتحسين البرامج الحالية من خلال التصحيحات والترقيات والتحديثات، وللتأكد من أن كل شيء يعمل على النحو المصمم.

يمكن أن تكون مساحة تطوير البرامج مربكة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتخصصات. على الرغم من أن الصناعة تتطور باستمرار - مع تقديم وظائف جديدة ومجالات تخصص كل بضع سنوات - يركز معظم المطورين على تطوير الواجهة الأمامية أو التطوير الخلفي أو التطوير الكامل أو الهواتف الذكية أو الألعاب أو تطوير التطبيقات.

المستقبل الوظيفي

وفقا لـ مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، من المتوقع أن تنمو الوظائف لمطوري البرمجيات بنسبة 22٪ بين عامي 2019 و 2029. ومن المتوقع حاليا وجود 1.5 مليون وظيفة لمطوري البرامج في اعتماد المجتمع الأمريكي المتزايد على التكنولوجيا، لا سيما في مجال تطبيقات الهاتف المحمول ومساحات تطوير الالكترونيات. للمساهمة في مطلب هذا الاحتلال.

(4) محاسب

يعد المحاسبة خيارا مهنيا آخر رائعا للعقول التحليلية . يحظى المحاسبون بتقدير كبير، والمهنيون الماليون ذوو الأجور الجيدة، ويستخدمهم تقريبا كل الأعمال ودافعي الضرائب في جميع أنحاء البلاد.

النوعان الرئيسيان من المحاسبين هما المحاسبون العموميون والمحاسبون الخاصون، يعمل المحاسبون العموميون لمجموعة واسعة من الشركات والأفراد الذين يحتاجون إلى المساعدة في تخطيط وإعداد الضرائب والوثائق المالية الأخرى. عادة ما يعمل هؤلاء المحاسبون بشكل مستقل أو في شركة محاسبة، حيث يمكنهم في النهاية أن يصبحوا شريكا رئيسا أو مديرا. عادة ما يكون المحاسبون العموميون أكثر انشغالا في موسم الضرائب.

على النقيض من ذلك، يتم توظيف المحاسبين الخاصين أو الشركات من قبل شركة واحدة؛ حيث يقومون بتحليل وإعداد التقارير المالية خصيصا لهذا العمل. يمكن لهؤلاء الأفراد أن يشقوا طريقهم في سلم الشركة إلى منصب المدير المالي.

قد يتخصص المحاسبون الخاصون في صناعة معينة، مثل التجارة الالكترونية أو الرياضة أو التعليم أو التمويل الشخصي أو التجارة الدولية أو السيارات. هؤلاء المحاسبون هم الأكثر انشغالا في نهاية كل ربع مالي.

المستقبل الوظيفي

إن توقعات التوظيف للمحاسبين قوية، مع توقع نمو الوظائف بنسبة 4 ٪ حتى عام 2029، بما يتماشى مع المتوسط ​​لجميع الوظائف. يوجد اليوم أكثر من 1.4 مليون محاسب في الولايات المتحدة.

(5) مهندس كيميائي

الهندسة الكيميائية مجال مثير يتعامل مع إنتاج وتصنيع المنتجات. بمعنى آخر، يساعد هؤلاء المحترفون في تحويل المواد الخام إلى منتجات مفيدة من خلال المعالجة الكيميائية.

يعمل المهندسون الكيميائيون في مجموعة متنوعة من الصناعات - مثل النفط والغاز، والتكنولوجيا الحيوية، والمستحضرات الصيدلانية، والفضاء، والسيارات، والعسكريين، والالكترونيات - لتطوير العمليات الصناعية والتصنيعية، وإنشاء منتجات جديدة، وتحسين المواد، وتصميم تقنيات جديدة.

غالبا ما يتم العمل في المختبرات أو في الميدان. تشمل واجبات المهندسين الكيميائيين تصميم العمليات والمعدات، والبحث عن الخصائص الكيميائية، وإجراء التجارب، ووضع إجراءات السلامة، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، وضمان الامتثال لأنظمة السلامة، وإجراء الاختبارات، وتحليل البيانات.

المستقبل الوظيفي

بحسب مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن وظائف المهندسين الكيميائيين ستنمو بنسبة 4 ٪ - تقريبا بالسرعة المتوسطة - حتى عام 2029. يوجد حاليا ما يقدر بـ 32600 وظيفة مهندس كيميائي. ستسهم مصادر الوقود البديلة والتقدم في التكنولوجيا الحيوية في زيادة الطلب على هذه الوظيفة.

(6) كاتب تقني

الكتاب الفنيون مسؤولون عن كتابة وتحرير المستندات الإرشادية أو الفنية، مثل أدلة البرمجة، وأدلة المستخدم، وأدلة الخدمة، والمواصفات التشغيلية، والمواد الأخرى التي توفر تفاصيل المنتج والتعليمات.

يكتب الكتاب الفنيون عادة لمجموعة متنوعة من الجماهير ويعملون بالتعاون مع أقسام متعددة، مثل الهندسة وتطوير المنتجات وإدارة المنتجات. في كثير من الأحيان، يمكن أن يتم عمل الكاتب الفني عن بعد.

المستقبل الوظيفي

يمكن للكتاب التقنيين أن يتطلعوا إلى نمو العمالة بنسبة 7٪ بين عامي 2019 و 2029، وفقا لـ مكتب إحصاءات العمل الأمريكي. من المتوقع أن يأتي الطلب المتزايد على الكتاب التقنيين من التقدم التكنولوجي. نظرا لأن المنتجات التي نصنعها أصبحت أكثر تطورا، سيبدأ المجتمع في تطوير اعتماد أكبر على الكتيبات الفنية والأشخاص الذين يكتبونها.