استشاري يكشف أكثر الفئات عرضة للتسمم المائي (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - قال استشاري الباطنة الدكتور محمد الخويطر، إن التسمم المائي هو أحد المضاعفات لشرب الكميات الكبيرة من السوائل، وهو من الأمور النادرة.

وأشار إلي أن التسمم قد يحدث، عند بعض الناس الذي يشربون الماء بدون وعي، وعلي سبيل المثال 17 لترا في اليوم.

ولفت إلي أن الخطر يكون موجودًا في حال شرب 12 لترا مثلا في فترة قصيرة، وهو أمر نادر الحدوث، مؤكدًا أن “شرب لتر أو لترين قبل الفجر لا يسبب التسمم المائي”.