اخبار الخليج – مركز دانية للتأهيل يقيم الغبقة الرمضانية الأولى لموظفيه

محمد بن مسعود - الدمام - أقام مركز دانية للتأهيل الغبقة الرمضانية الأولى لمنتسبيه من الموظفين والموظفات وجمعًا من الحضور، وذلك لتعزيز التواصل وروح الأسرة الواحدة، في يوم الخميس الماضي الموافق 14 أبريل 2022.

وتضمّن برنامج الحفل العديد من الفقرات والأنشطة الترفيهية المتنوعة، بالإضافة إلى فقرات المسابقات وتوزيع الهدايا والجوائز العينية، ما مكّن جميع الحاضرين من كسر الروتين بالإضافة إلى زيادة أواصر المحبة والتعارف.

وفي هذا الصدد قال الرئيس التنفيذي للمركز الدكتورة دانية ناجي كابلي: « إن تنظيم المركز لهذه الفعالية يأتي تجسيدًا لروح العائلة الواحدة، وترسيخًا لأهمية التواصل مع الموظفين والموظفات بأن نكون أقرب إلى موظفينا وعائلاتهم ككل». مهنئةً الجميع بشهر رمضان المبارك، متمنيةً أن يعيده الله على مملكة البحرين بالخير والأمان وبمزيد من التقدم والازدهار.

الجدير بالذكر أن هذه الغبقة هي الأولى في سلسلة من الغبقات الرمضانية التي يعتزم المركز إقامتها خلال الشهر المبارك.