وكيل وزارة الشؤون الإسلامية يتفقد مقار التوعية الإسلامية بالحج والعمرة بمكة

محمد بن مسعود - الدمام - تفقَّد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد الأمين العام لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة، الشيخ سليمان بن فهد الخميس، مقار التوعية الإسلامية بالحج والعمرة الواقعة في العاصمة المقدسة ومسجد الجعرانة ومسجد التنعيم؛ للوقوف على الخدمات المقدَّمة لقاصدي بيت الله الحرام القادمين إلى مكة المكرمة من خلال هذه المواقيت لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك.

وفي التفاصيل، التقى الشيخ “الخميس” خلال الجولة عددًا من المعتمرين، واطمأن على مستوى الخدمات المقدَّمة لهم، كما التقى الدعاة المشاركين في أعمال التوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، وحثهم على مضاعفة الجهد في خدمة ضيوف الرحمن، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم وما يتعلق بأداء المناسك وفق الكتاب والسنة، كما استمع من الدعاة إلى عدد من الملاحظات والاستفسارات.

ونقل خلال الجولة تحيات وسلام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، للدعاة المشاركين بأعمال التوعية الإسلامية، وتوجيهاته السديدة بأن يكونوا على قدر المسؤولية في نشر منهج الوسطية والاعتدال، وتقديم كل الخدمات لضيوف الرحمن بما يحقق تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة.

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وشملت جولة الوكيل على مقار التوعية الإسلامية زيارة، مسجد الجعرانة، ومسجد التنعيم، وكبائن التوعية والإرشادن ومواقع توزيع المطويات الدينية، والتقى منسوبي الوزارة العاملين في خدمة ضيوف الرحمن، وحثهم على مضاعفة الجهد، واحتساب الأجر؛ لأن خدمة ضيوف الرحمن أجر وشرف وفخر وعزة.