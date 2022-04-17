استشاري قلب يحذر: امنعوا توصيل الوجبات السريعة لمنازلكم

محمد بن مسعود - الدمام - حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، اليوم، من خطورة الوجبات السريعة على الصحة العامة.
وقال في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر: “لكل أمّ.. اتخذي قراراً لا رجعة فيه بمنع (توصيل الوجبات السريعة لمنزلك) وتغيير ثقافة الغذاء عند أبنائك، قبل أن تضطري لدفع أموال طائله في علاجهم بعمليات السمنة وعلاج الأمراض المزمنة المصاحبة لها مثل الضغط والسكري”.
وتابع: “لاحظوا المطلوب منع التوصيل؛ لأن المقصود ألا تسهل حصولهم على الوجبات السريعة بـ ضغطة زِر”.
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