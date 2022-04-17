5000 مظلة للمعتمرين

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية،

أمس، قرابة 5000 مظلة على قاصدي بيت الله الحرام من زوار ومعتمرين.

كانت عمليات التوزيع تتم على المعتمرين في صحن المطاف وعلى العاملين في المسجد الحرام، وذلك لتوفير أرقى وأفضل الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام. وجاءت مبادرة «مظلتك بين يديك» لحماية المعتمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم الطواف.

وأكد مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، جنادي بن علي مدخلي، أن هذه المبادرات جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة العامة لقاصدي المسجد الحرام.