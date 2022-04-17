أمطار جنوبية والسيول تجتاح الباحة

شهدت مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران، أمس هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، في حين نشطت الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وحدت من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الرياض والشرقية.

وسالت أودية وشعاب الباحة إثر الأمطار الغزيرة التي شملت عددا من المحافظات خاصة العقيق، وجاءت الأمطار بعد انقطاع دام أكثر من 3 أشهر، فيما تواجدت دوريات السلامة بالدفاع المدني لمنع أي حوادث مصاحبة بينما لا زالت التوقعات تشير إلى استمرارية الأمطار لهذا الأسبوع.

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والجنوبي ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.