2000 مستفيدة من مقرأة الكتاب

وتشتمل مهام الإدارة على تفعيل حلقات قرآنية لمختلف الفئات فبلغ عدد الحلقات حتى الآن 160 حلقة، استفادت منها مايزيد على 2203 مستفيدات، تم خلالها تعليم القاصدات التلاوة الصحيحة مع التجويد وإعانتهن على تحسينها وإتقانها ومراجعة الحفظ لهن على يد نخبة من الكفاءات الحافظة لكتاب الله- عز وجل- كذلك إقامة مجالس في شروحات السنة النبوية الصحيحة والقراءات العشر، وتقديم دروس السنة النبوية المطهرة بأماكن متفرقة داخل المسجد الحرام.
كما تهتم الإدارة بالقاصدات من ذوي الإعاقة وكبيرات السن، وتُقدم لهن أنشطة وبرامج عدة أبرزها مبادرة فعلتها، مؤخرًا، بعنوان «بصيرة»، وبلغ عدد المستفيدات منها ما يقارب 100 قاصدة، يتم خلالها تعليمهن التلاوة الصحيحة لسورة الفاتحة وقصار السور.
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