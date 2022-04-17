تنظيم مروري

تشهد المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف، كثافة من الزوار ومعتمري الداخل والخارج بنحو 269.858 مصل في الفروض، فيما كثف رجال المرور التواجد لتنظيم حركة المشاة و المركبات داخل المنطقة المركزية والطرق المؤدية اليها. (المدينة المنورة: علي العمري)



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