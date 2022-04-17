أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تبيهًا عن تكوِّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطًا في الرياح السطحية وتدنِّيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة، والربوعة، والعرين، والنماص، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وبيَّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 2 صباحاً.



كانت هذه تفاصيل خبر استمرار الحالة المطرية في عسير حتى الثانية صباحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.