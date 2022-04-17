شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. 45 غواصا يبحثون عن «مفقود جسر الملك فهد» بالخبر عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عثر على سيارته أعلى الجسر دون وجوده

تواصل فرق الإنقاذ المختصة بالغوص عمليات البحث عن مفقود جسر الملك فهد الذي عثر على سيارته مؤخرا متوقفة أعلى الجسر دون وجوده بداخلها ، في الوقت الذي أكدت مصادر لـ"اليوم" أنه الشخص المفقود هو مواطن ولم يثبت مغادرته السعودية بعد الوصول لإثباتاته ومعلوماته الشخصية .

وأوضح لـ"اليوم" المشرف العام على فريق محترفون للبحث والإنقاذ صالح الحربي أن الفريق تلقى بلاغا بالحادثة الأربعاء الماضي للتدخل بعمليات البحث عن المفقود الذي عثر على سيارته في أحد المواقع على امتداد جسر الملك فهد مؤخرا ، مبينا أنه تم تشكيل فريق مكون من 45 غواصا محترفا بعد الإعلان من الفريق عن الاحتياج لوجود غواصين للمساعدة في ذلك .

وأشار إلى أن عمليات البحث من جهتهم بدأت من الاربعاء الماضي حيث شارك 6 غواصين يوم الخميس وعدد 22 غواصا يوم الجمعة من المتطوعين وأعضاء الفريق وحرس الحدود ، حيث لم تسفر عمليات البحث عن وجود جثة المفقود ، في الوقت الذي شارك فريق مختص من مملكة البحرين بالبحث على سواحلهم خلال الأيام الماضي ولم يتم الوصول لأي معلومات حتى هذه اللحظة .