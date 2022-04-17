شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين برنامج خادم الحرمين لإفطار الصائمين بالكاميرون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشَّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في ياوندي، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين بجمهورية الكاميرون لشهر رمضان هذا العام 1443هـ، بحضور القائم بأعمال السفارة عبدالرحمن بن إبراهيم الزبن، وحاكم المدينة داودا عثمان، وعدد من وسائل الإعلام الكاميرونية. ويهدف البرنامج إلى توزيع (3000) سلة غذائية، يستفيد منها (22000) شخص، كما سيتم توزيع 2000 وجبة إفطار خلال شهر رمضان المبارك. وعبَّر العديد من مستفيدي البرنامج عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولى عهده الأمين -حفظهما الله- على جهودهم الحثيثة والكبيرة المقدمة لجميع المسلمين في أنحاء العالم، سائلين الله أن يديم على المملكة تقدمها ورقيها في ظل قيادتها الرشيدة.