السودان تدين اقتحام جيش الاحتلال للمسجد الأقصى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

دانت السودان واستنكرت اقتحام جيش الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين الفلسطنيين العُزَّل.

وأعربت وزارة الخارجية السودانية – في بيان لها اليوم- أن هذا التصعيد الممنهج يمثل اعتداءً صارخاً على حُرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية، وانتهاكاً للقرارات والمواثيق الدولية.

ودعت المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في تحميل المحتل الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والانتهاكات على الشعب الفلسطيني الأعزل وأرضه ومقدساته.

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وجدَّدت السودان موقفها الثابت تجاه حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية؛ وفقاً لحل الدولتين،وقرارات الشرعية الدولية.