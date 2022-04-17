وزير الإعلام اليمني: مئات الأسرى يقتلون بطريقة وحشية داخل سجون الحوثي.. وعلى المجتمع الدولي التدخل

محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الأحد، إن ميلشيا الحوثي الإرهابية، تقدم على قتل الأسرى لديهم، وذلك بعد تعذيبهم، وهو ما يتطلب تدخلا دوليا لوقف تلك الجرائم.

وأكد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن مقتل الشاب رامي حسن غازي، البالغ من العمر 24 عامًا، تحت التعذيب في معتقل ما يسمى “الأمن الوقائي” التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية بمحافظة حجة، بعد ثلاثة أشهر من اختطافه.

وأوضح أن مقتل “حسن غازي” جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تعيد التذكير بمأساة آلاف الأسرى والمختطفين الذين يتعرضون لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي.

وشدد وزير الإعلام اليمني، على أن هذه الجريمة النكراء ليست الأولى من نوعها، ولن تكون الأخيرة في ظل التساهل الدولي مع جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية، “فقد فارق مئات الأسرى والمختطفين الحياة في معتقلات المليشيا تحت وطأة التعذيب النفسي والجسدي، قبل أن يعادوا لأسرهم جثثا هامدة وتم التمثيل بجثثهم بطريقة وحشية”.

وطالب “الإرياني” المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمبعوثين الأممي والأمريكي فتح تحقيق عاجل وشفاف في جرائم تصفية مليشيا الحوثي الإرهابية لمئات الأسرى والمختطفين، والتعجيل بخطوات تبادل كافة الأسرى والمختطفين في معتقلاتها على قاعدة الكل مقابل الكل دون قيد أو شرط.