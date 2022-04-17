3 شروط لإعادة قيمة المنتج المغشوش.. تعرف عليها

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن شروط إعادة قيمة المنتج المغشوش.
وتشمل الشروط التي أوضحتها وزارة التجار في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي على تويتر، ألا يكون غش المنتج بسبب يعود للمشتري سواء في النقل أو التخزين، أو سوء الاستخدام.
وتضمنت: تقديم أصل فاتورة الشراء أو سند البيع أو إقرار المخالف ببيع المنتج.
فيما تعاد قيمة المنتج المغشوش للمشتري في مدة لا تتجاوز 15 يوما من طلبها.
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