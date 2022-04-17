الأمم المتحدة: أكثر من 4,8 ملايين أوكراني فروا من بلادهم منذ بدء الحرب

محمد بن مسعود - الدمام - أمل مفوّض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الأحد أن يسود السلام في أوكرانيا الغارقة في حرب أجبرت أكثر من 4,8 ملايين أوكراني على الهروب من البلاد منذ بدء الغزو الروسي لأراضيها.

وقال غراندي “مع احتفال المسيحيين بالقيامة” علينا أن نتمسّك بالأمل في “ألا تسود في الأيام والأشهر والسنوات المقبلة أساليب الحرب ولغتها على تلك الأكثر صعوبة والأكثر تعقيدا المؤدية للسلام”.

وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن 4,869,019 أوكرانيا غادروا البلاد منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير، أي بزيادة قدرها 32574 شخصا مقارنة بالحصيلة الإجمالية المعلنة السبت.

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وفر نحو 215 ألف شخص غير أوكراني، غالبيتهم من الطلاب والعمال، من البلاد إلى دول مجاورة، بحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، ما يعني أن الحصيلة الإجمالي للفارين من أوكرانيا تخطّت خمسة ملايين شخص منذ بدء الغزو الروسي.

ولم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.

وفر أكثر من 2,75 مليون لاجئ أوكراني إلى بولندا. ووصل نحو 740 ألفا إلى رومانيا.

وتظهر أرقام مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن قرابة 645 ألف أوكراني فروا من البلاد في شباط/فبراير، فيما فر نحو 3,4 ملايين في آذار/مارس، وأكثر من 830 ألفا هذا الشهر.

وتشكل النساء والأطفال نحو 90% من الذين فروا من أوكرانيا، في حين لا تسمح السلطات الأوكرانية بمغادرة الرجال ممن هم في سن القتال.

وأجبرت المعارك نحو ثلثي الأطفال الأوكرانيين على ترك منازلهم، باحتساب أولئك الذين لا يزالون في أوكرانيا.

وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين داخل أوكرانيا بنحو 7,1 ملايين.

وأشارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الأحد إلى أنها في فترة الفصح تبدي تضامنها “مع كل أولئك الذين أجبروا على ترك منازلهم وإعادة بناء حياتهم”.

قبل هذا النزاع، كان عدد سكان أوكرانيا يبلغ أكثر من 37 مليونا في الأراضي التي تسيطر عليها كييف ولا تشمل شبه جزيرة القرم (جنوب) التي ضمتها روسيا في العام 2014 ولا المناطق الشرقية الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا منذ العام نفسه.

بولندا –

عبر نحو 60 بالمئة من اللاجئين الأوكرانيين أي 2,763,786 شخصا إلى بولندا.

ويكمل عدد كبير منهم طريقه إلى دول أوروبية أخرى.

رومانيا –

أشارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى أن 738,862 شخصا دخلوا إلى رومانيا، ووصل جزء كبير منهم عبر مولدافيا ثم تابعوا رحلتهم إلى بلدان أخرى.

روسيا –

بلغ عدد من لجأوا إلى روسيا 484,725 شخصاً. وذكرت مفوضية اللاجئين أيضاً انه بين 18 و23 شباط/فبراير، عبر 105 آلاف شخص من الأراضي الانفصالية الموالية لروسيا في دونيتسك ولوغانسك (شرق أوكرانيا) إلى روسيا.

المجر –

استقبلت المجر 458,654 أوكرانياً.

مولدافيا –

استقبلت مولدافيا الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 2,6 مليون نسمة وهي من الأفقر في أوروبا ولكن الأقرب إلى ميناء أوديسا الأوكراني 422,550 لاجئا، وفقاً لإحصاءات مفوضية اللاجئين.

وغالبية هؤلاء انتقلوا إلى دول أوروبية أخرى، في حين يقدّر عدد الباقين في مولدافيا بمئة ألف شخص نصفهم أطفال، علما بأن 1800 من هؤلاء فقط تسجّلوا في مدارس.

سلوفاكيا –

دخل 335,243 أوكرانيا إلى سلوفاكيا، بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

بيلاروس –

استقبلت بيلاروس، حليفة روسيا، 22827 شخصاً.