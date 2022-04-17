مدير فني أوروبي على رادار النصر

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية عن خطوة جديدة من إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، وفق استراتيجية النادي لمدة 5 مواسم.

وذكرت صحيفة “الاقتصادية”، أن إدارة النصر بصدد التعاقد مع مدير فني أوروبي؛ من أجل تولي الاستشارة في اختيار الجهاز الفني الجديد، وكذلك الأجهزة الفنية للفئات السنية.

ومن المقرر أن يتولى المدير الفني الجديد اختيار العناصر المحلية والأجنبية التي يرغب النادي في التعاقد معها خلال الموسم المقبل، بالتنسيق مع المدرب.

وفي سياق متصل، اتجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إلى مدينة أبوظبي الإماراتية، من أجل الدخول في معسكر إعدادي خلال فترة توقف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 48 نقطة من 25 مباراة، بفارق 12 نقطة عن الاتحاد المتصدر، قبل 5 جولات على نهاية المسابقة.

وودع النصر منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام الهلال بنتيجة (1-2)، فيما ينافس النصر على احتلال مقعد في كأس السوبر السعودي 2023.