“الشؤون الإسلامية” تُدشِّنُ برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين بجمهورية الكاميرون

محمد بن مسعود - الدمام - إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. المملكة تحول وديعتها لدى البنك المركزي الموريتاني بقيمة 300 مليون دولار إلى قرض ميسر

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