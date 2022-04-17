انطلاق النسخة الرابعة من نخبة كرة اليد للشباب بمشاركة أربعة أندية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تنطلق غداً منافسات النسخة الرابعة من بطولة النخبة لكرة اليد لدرجة الشباب 2022، بعد توقف استمر ثلاثة مواسم رياضية، بمشاركة الأندية الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في بطولة الدوري الممتاز للشباب للموسم الحالي 2021- 2022 م وهي: “النور – الخليج – الترجي – مضر”.

وتستمر البطولة حتى يوم الخميس المقبل، وتقام منافساتها على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية في القطيف, وسيشهد اليوم الأول من البطولة إقامة مباراتين ضمن الجولة الأولى، إذ سيلتقي في الأولى فريق الخليج مع نظيره الترجي، عند الـ9:30 مساءً، ويلعب في اللقاء الآخر الذي يقام عند الـ11:00 مساءً فريق النور مع نظيره مضر.

ويسيطر فريق النور على السجل الذهبي للبطولة، إذ حاز على اللقب في الثلاث نسخ الماضية قبل توقفها، وذلك خلال الأعوام: ” 2016 – 2017 – 2018 “، في حين كانت فرق الخليج والترجي والقارة صاحبة الوصافة في تلك البطولات.