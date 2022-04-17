أمير الباحة يستقبل مدير الاتصال الاستراتيجي بالهيئة العامة للإحصاء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه اليوم، مدير عام الاتصال الاستراتيجي ودعم العملاء والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للاحصاء محمد الدخيني، ورئيس اللجنة المحلية للتعداد بالمنطقة خالد شخص الغامدي, ومشرف منطقة الباحة في برنامج تعداد السعودية جابر الشهري, ومدير فرع الهيئة بالمنطقة منصور الغامدي.

واطلع سموه على خطة تعداد السعودية 2022م التي تستهدف تجهيز إحصاء كامل ودقيق لعدد السكان وتوزعهم الديموغرافي في جميع المناطق، ثم نشر هذا الإحصاء ليكون متاحًا لدى الجهات العامة والخاصة لإعداد مشاريعها التنموية في ضوء رؤية السعودية 2030.

وتتضمن الخطة دراسة شاملة لمُتطلبات الجهات الحكومية المستفيدة من نتائج التعداد وبناءً على أفضل النماذج والمعايير الدولية للتعداد السكاني المعمول بها في دول مجموعة العشرين والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

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وأكد سمو أمير منطقة الباحة أهمية ما تقوم به الهيئة من جهود متصلة بالإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية، لتمكين المسؤولين والمخططين وراسمي السياسات من وضع إستراتيجية شاملة تساير النهضة العمرانية، وتفي بالاحتياجات المستقبلية للزيادة السكانية المتوقَّعة، كما تُسهم في وضع خطط التنمية، وتوفير المزيد من الخدمات العامة للسكان كالخدمات الصحيَّة والتعليميَّة، وخدمات النقل والمواصلات، وانعكاساتها على البرامج التطويرية والتنموية التي توليها القيادة الرشيدة -حفظها الله- بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.