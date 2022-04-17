مدير التوجيه والإرشاد في المسجد الحرام: تخصيص موقع لاستلام تصاريح الاعتكاف

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مدير التوجيه والإرشاد في المسجد الحرام ماجد المسعودي، تخصيص كبينة أمام توسعة الملك عبدالله في الحرم المكي لتسليم تصاريح الاعتكاف، ليتمكن المعتكفون من الدخول إلى أماكنهم. وأضاف المسعودي لـ«الإخبارية» : «حرصت رئاسة شؤون الحرمين على تقديم أرقى الخدمات لزوار وقاصدي المسجد الحرام، ومن ضمن هذه الخدمات خدمة الاعتكاف».

ولفت إلى أن آلية التسجيل تتم عبر الرابط الذي نشرته موقع الرئاسة لاستقبال طلبات المعتمرين. وتابع أنه يتم من خلال الرابط التسجيل والتأكد من الهوية والتأكد من الحالة الصحية للمتقدم والمستفيد من خدمة الاعتكاف. وكانت وحدة خدمات المعتكفين، قد سلمت أكثر من 3500 خزانة خاصة للمعتكفين بالعشرة الأواخر في المسجد الحرام، وذلك حرصًا على خدمة قاصدي المسجد الحرام وارتقاء بالخدمات المقدمة لهم. وقال مدير وحدة الاعتكاف عصام الصغير، في بيانٍ أصدرته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إنَّ الخزائن التي سلّمتها الوحدة للمعتكفين صُمِّمت بما يتناسب مع احتياجاتهم من حيث الأمان وأنظمة الأقفال الإلكترونية وتزويدها بمراوح التهوية، إضافة إلى مقاومتها لدرجات الحرارة والرطوبة، كما تم وضع بداخلها كتيبات إرشادية بعدة لغات.