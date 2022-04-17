اخبار الخليج – الصحة العامة تتخذ الإجراءات اللازمة بخصوص مكافحة القوارض

محمد بن مسعود - الدمام - تابعت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة الشكوى المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان «مواطن يشكو غزو الفئران» وأفادت بأنها قامت بمتابعة الشكوى المنشورة بخصوص انتشار الفئران وقد اتخذت الإجراءات اللازمة على وجه السرعة.

وقد قامت مجموعة مكافحة القوارض بقسم صحة البيئة بوزارة الصحة بإرسال فرقة لمعاينة أسباب تكاثر الفئران في المنطقة والمعالجة بإستخدام السموم الخاصة لمكافحة الفئران والقوارض.

وتبين من خلال المعاينة وجود عدة منازل مهجورة، وبعض فتحات المجاري المكسورة، إضافة إلى وضع بقايا للطعام والماء في الخارج بغرض إطعام الطيور وهي كلها مسببات لتجمع وتكاثر القوارض.

لذا تهيب إدارة الصحة العامة بالمواطنين والمقيمين في جميع المناطق عدم وضع بقايا للطعام والماء لمنع تجمع القوارض. كما أن وزارة الصحة تعمل جاهدة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية للقيام بمكافحة الفئران داخل البيوت المهجورة وإصلاح فتحات المجاري، وتؤكد على أن هذه الجهود المبذولة تأتي ضمن سلسلة من الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها الوزارة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.