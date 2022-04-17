اخبار الخليج – بمشاركة ما يقارب 500 شخص.. نادي ضباط الأمن العام يقيم فعالية «القرقاعون»

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة أبناء وعوائل شهداء الواجب، وعدد من الأطفال المشمولين برعاية المؤسسة الملكية للأعمال الانسانية، وبحضور جمهور غفير من أعضاء النادي وأبنائهم بلغ ما يقارب 500 شخص، أقام نادي ضباط الأمن العام بالساحة الخارجية فعالية «القرقاعون»، والتي تأتي ضمن إطار تطبيق بعض من المبادرات التي وردت في الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة للحفاظ على التراث البحريني والهوية الوطنية.

وقد اشتملت الفعالية على مسابقات وجوائز للأطفال قدمها الإعلامي ناصر السعدون، وفقرات متنوعة بمشاركة الفرقة الشعبية والفريسة والوداع، والعديد من الأركان التراثية والترفيهية، كركن التصوير وتلوين الحصالات، وركن المأكولات الشعبية، ورسم الأطفال، ومجلة وطني، ودكان الهدايا ، وتوزيع القرقاعون على جميع الأطفال المشاركين في الفعالية.