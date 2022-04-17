١٢ مليون لتر ماء زمزم استهلكتها سُفر إفطار الصائمين بالمسجد الحرام خلال ١٥ يوماً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
قدّمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة سقيا زمزم أكثر من (١٢) مليون لتر من ماء زمزم لإفطار الصائمين بالمسجد الحرام خلال (١٥) يوما من شهر رمضان المبارك.
وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم عبدالرحمن الزهراني أنه تم تأمين (١٢) مليون لتر من ماء زمزم لسقيا الصائمين بالمسجد الحرام، تم توزيعها من خلال (٢٥) ألف حافظة، سعة الحافظة (٤٠) لترا في مصليات وساحات المسجد الحرام، إضافة إلى توزيع (٤) ملايين عبوة ماء زمزم .
وتأتي هذه الجهود بتوجيهات من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وبمتابعة وكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري.
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