«حفظ النعمة» بحائل : 7 أعوام من العمل المتواصل للتقليل من الهدر والفقد في الغذاء بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_حائل

تواصل الجمعية الخيرية لحفظ النعمة بمنطقة حائل والمسجلة لدى وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية برقم 683 تواصل جهودها للعام السابع على التوالي في رفع الوعي المجتمعي للتقليل من الهدر والفقد الغذائي، ومن الإسراف في الولائم مصداقا لقوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ” من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات التي تنفذها في أنحاء المنطقة.

وبحسب تقرير أعدته الجمعية، يتضمن جهودها التطوعية خلال الأعوام السابقة، فإن الجمعية نفذت العديد من البرامج والمبادرات منها ماكان تحت إشراف الوزارة من خلال الصندوق المجتمعي الذي أعد أثناء جائحة كورونا لا أعادها الله والتي حرصت الدولة رعاها الله على التخفيف من أثارها سواء علىً المواطن أو المقيم ناهيك عن من كان مسجلا في الجمعية والذي يبلغ نحو 8000 مستفيد، موزعين على ثلاث فئات منهم من هو مستبد من الضمان ومنهم غير ذلك والآخر من المقيمين مستعينةً بالدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة وبتوجيه كريّم من سمو أمير منطقة حائل ونائبه.

ويركز التقرير إلى أبرز المبادرات التي نفذت خلال العامين الماضيين، منها مبادرة “نعمة مقيم”، التي تم توزيع خلالها 10آلاف سلة غذائية على المقيمين أثناء الجائحة وتم توزيع مايقارب 6000 سلة من مؤسسة الغويري الخيرية على مواطنين ، فضلاً عن التعاون مع منصة إحسان بتوزيع مبادرة سقيا حيث وزع 15ألف كرتون ماء خلال ثلاثة أشهر. وعشرة آلاف وجبة غداء

وشملت جهود الجمعية صون مئات المناسبات من خلال استقبال فائضها وتوزيعه بعد تأهيله على آلاف الأسر، حيث تم توزيع أكثر من 50 ألف وجبة غذائية، إلى جانب توزيع 10 آلاف وجبة غداء خلال شهري رجب وشعبان الماضي، وتوزيع نحو 11ألف سلة غذائية للمستهدفين، و توزيع أكثر من مائة طن من التمور خلال العامين المنصرمين.

ونوه رئيس جمعية حفظ النعمة بحائل، عبدالعزيز بن فهد المشهور، بالدعم المتواصل الذي تحظى به الجمعية من القيادة الرشيدة، ومن سمو أمير منطقة حائل ونائبه منذ تأسيسها في العام 1436هـ، ممّا عزز جهودها الساعية لرفع الوعي المجتمعي تجاه الغذاء، إلى جانب مساعدة الشرائح المحتاجة، لافتًا إلى آخر الجهود التي بذلتها الجمعية خلال جائحة كورونا الأخيرة، حيث قامت بتوزيع دعم الوزارة عبر صندوق الدعم المجتمعي البالغ 7 ملايين ريال، والتي تم توزيعها عن طريق الجمعيات المتواجدة بالمنطقة، بإشراف مباشر من مدير عام فرع الوزارة ومركز التنمية الاجتماعية.

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لافتًا إلى أن الجمعية تسعى جاهدة لامتلاك مصنعين للأعلاف وآخر للسماد عند توفر الإمكانيات المادية والبشرية، وذلك للتعامل مع ما يرد اليها من فائض المزارعين من الخضروات والفاكهة، من خلال توزيع الغير صالح للاستهلاك الادمي ليكون أعلافا لأصحاب الدواجن والحيوانات.

وأشار إلى أن الجمعية لا يقتصر دورها في توزيع الطعام فقط، بل يمتد إلى التعامل مع الفائض من مناحي الحياة الأخرى غير الغذاء، كالملابس والأثاث وغيرها لكي يستفيد مستهدفيها من هذه النعم والحفاظ عليها من رميها، معتمدة في ذلك على كادر سعودي بنسبة سعودة بلغت أكثر من 99% رجالا ونساء ، وقد ذكرت منسقة العمل التطوعي الاستاذه سلمى الرحيلي أن عدد المتطوعين والمتطوعات الذين يربو أعدادهم على 1200 شخصا يسهمون بشكل مباشر في تنفيذ مبادرات ومشاريع الجمعية من خلال العمل التطوعي الذي ينسجم مع تطلعات رؤية المملكة 2030 .