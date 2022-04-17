افتتاح تخصص الإدارة اللوجستية بفرع الكلية التقنية بضباء الفصل التدريبي القادم

محمد بن مسعود - الدمام - اعتمدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني افتتاح قسم جديد بالكلية التقنية بمحافظة ضباء تحت مسمى ” الإدارة اللوجستية ” مطلع الفصل التدريبي القادم من العام 1444 ـ 1445هـ وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المؤسسة لدعم برامج تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز الإمكانات البشريّة وتوسيع نطاق منشآتها التدريبية.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي بن مرزوق البلوي أن الإدارة الجديدة هي إحدى المشاريع الحديثة للمؤسسة بالمنطقة والتي تسعى من خلالها للتوسع النوعي بمجال التدريب التقني والمهني لتشمل عموم محافظات ومناطق المملكة مثمناً جهود القيادة الرشيدة – أيدها الله – لدعم قطاع التدريب التقني للسير بخطى واثقة نحو تدشين شواهد العصر والنماء والتوسع المهني الذي يلبي حاجة أبناء وبنات الوطن من التدريب التقني والرفع من مستوى القبول لتلبية احتياج سوق العمل مشيداً بجهود المؤسسة التي تعمل ضمن أهدافها الاستراتيجية على تهيئة البيئة الآمنة والمحفِّزة للتدريب، منطلقة في ذلك من مؤشرات تقويم الأداء كالتوسع المهني واستيعاب وتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية واستخدام الموارد الأمثل لتنفيذ المشروعات التدريبية التنموية المواكبة لرؤية 2030.