إيطاليا تسجل نحو 52 ألف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
سجلت إيطاليا 51 ألفا و993 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقابل 63 ألفا و815 إصابة في اليوم السابق.
وأوضحت وكالة بلومبرج للأنباء أن إيطاليا سجلت 85 وفاة إضافية خلال آخر 24 ساعة مقابل 133 وفاة في اليوم السابق، مشيرة إلى أن حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد وصلت إلى 15 مليونا و659 ألفا و832 إصابة، والوفيات إلى 161 ألفا و602 وفاة.
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