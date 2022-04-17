هيئة فنون العمارة والتصميم تنظم لقاءً بعنوان “التصميم الجرافيكي”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
تنظم هيئة فنون العمارة والتصميم غداً، لقاءً افتراضياً مفتوحاً بعنوان “التصميم الجرافيكي”، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة سمية السليمان، ومجموعة من المتخصصين والممارسين والمهتمين بمجال التصميم الجرافيكي.
ويتناول اللقاء مجموعة من المحاور التي تبرز دور هيئة فنون العمارة والتصميم في تنمية القطاع، بالإضافة إلى عرض المبادرات الإستراتيجية المتعلقة بمجال التصميم الجرافيكي الذي تسعى الهيئة لتعزيزه باعتباره أحد أبرز التخصصات التي تحظى بنمو كبير وممارسات إبداعية متنوعة.
ويأتي اللقاء في سياق جهود هيئة فنون العمارة والتصميم في تعزيز التكامل والتواصل الفعال مع كافة المعنيين بالقطاع من مؤسسات وأفراد، وذلك من خلال خلق حوارات بناءة مع المختصين، تُسهم في إثراء وتطوير القطاع.
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