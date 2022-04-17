‫10 جهات حكومية واجتماعية تشارك في مهرجان ليالي رمضان بعنيزة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم

تشارك 10 جهات حكومية واجتماعية في مهرجان ليالي رمضان الثالث بعنيزة ، الذي يقام بسوق الجديدة حتى الـ ٢٩ من رمضان ، بتنظيم من لجنة التنمية السياحية .

وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان خالد الروقي أنه انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية هيأت اللجنة المنظمة مواقع لعدة جهات حكومية واجتماعية منها الأحوال المدنية التي تقدم خدماتها ورسائلها التوعوية للزوار ، وجمعية حركية القصيم الخاصة بذوي الاعاقة التى أمنت عربات كهربائية لمساندة زوار المهرجان من ذوي الإعاقة الحركية وكبار السن ، ومركز الاستثمار التنموي الذي بدورة يتبنى ويدعم الأسر المنتجة ، وجمعية عنيزة للخدمات الانسانية التي أطلقت مبادرة تأهيل الأجهزة التعويضية ومبادرة الكراسي المتحركة لزوار المهرجان .

كما يشارك في المهرجان مركز الخنينية للتمكين الوظيفي والاجتماعي ، وجمعية أمان لمكافحة التدخين ، وجمعية نعم لحفظ النعمة ، وجمعية هاد للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات وجمعية قطرة النسائية ، بالإضافة إلى المنطقة المخصصة لفعاليات البلدية .

وهيأ المهرجان كذلك نقاط بيع مجانية لذوي الاحتياجات والظروف الخاصة لمن يرغب منهم بمزاولة البيع والشراء ، وجهزت هذه النقاط بكافة الاحتياجات اللازمة ليزاولوا مهنهم بكل يسر .