البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

دعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والإقليمية والحقوقية إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف الانتهاكات التي تمارسها سُلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مشددًا على أهمية عقد مؤتمر دولي بشأن الأسرى الفلسطينيين.

وأشار البرلمان العربي في بيان له بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف اليوم، إلى ضرورة إلزام سُلطات الاحتلال الإسرائيلي باحترام وتطبيق القانون الدولي وتوفير الحماية اللازمة لأسرى الفلسطينيين خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، لوضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين، مُحَمّلاً القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين.

وطالب البرلمان العربي، كافة الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية المعنية ببلورة تحرك دولي جاد للضغط على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) وإلزامها بالإفراج الفوري عن هؤلاء الأسرى الأبرياء، مُجددًا دعوته للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق لزيارة السجون الإسرائيلية، والوقوف على الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى.