اخبار الخليج – المحافظة الشمالية تواصل تنفيذ حملة إفطار على الطريق تحت شعار «رمضان الخير»

محمد بن مسعود - الدمام - واصلت المحافظة الشمالية فعاليات حملاتها الخيرية التي تنفذها في شهر رمضان المبارك بتوزيع وجبات الإفطار على السائقين ومستخدمي الطريق ، والذي تنفذها المحافظة تحت شعار» رمضان الخير» ، بمشاركة سعادة المحافظ علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور والعميد خالد ربيعة سنان الدوسري نائب المحافظ وذلك بتقاطع مدينة سلمان ، مع تقديم الإرشادات والنصائح لمستخدمي المركبات والسواق لتجنيبهم الحوادث ومخاطر الطريق خاصة خلال وقت الذروة التي تسبق موعد الإفطار .

وبهذه المناسبة ، أكد سعادة محافظ الشمالية حرص المحافظة على سلامة مستخدمي الطريق خلال فترة الصيام وتجنيبهم مخاطر السرعة التي هي من أهم أسباب الحوادث ، مبيناً أن حملة «رمضان الخير» التي تنفذها المحافظة للمرة الثانية خلال هذا الشهر الفضيل ، تأتي امتداداً للحملة التي قامت بها في بداية شهر رمضان وحملة توزيع السلال الرمضانية على الأسر المتعففة والمحتاجة بالتعاون مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص ، متوجهاً بالشكر لجميع الجهات الداعمة والمساندة وإلى موظفي المحافظة الذين ساهموا في تنفيذ وإقامة هذه الفعالية ، متمنياً من الله سبحانه وتعالى أن يعيد مثل هذه الأيام المباركة على البحرين وهي في أمن وأمان وصحة وسلامة.