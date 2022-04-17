مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يشارك بعدد من الإصدارات والمناشط الثقافية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أقام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني جناح لعرض مطبوعاته ومناشطه، وذلك على هامش ملتقى ليالي إخاء الرمضاني، الذي انطلقت فعالياته مساء يوم الأربعاء 12 رمضان الحالي، بالتعاون مع عدد من الجهات والجمعيات الأهلية، في مقر المركز بالرياض.
وتأتي مشاركة المركز بعدد من الكتب التي تناول موضوعات حول التعايش والأسرة، والتربية، وفن الحوار، كما يقدم المركز العديد من المطبوعات والكتب والدراسات التي قام بإصدارها، والتي تتضمن دراسات نوعية عن الحوار وأهميته في مختلف المجالات، وقصص الأطفال إضافة للعديد من الإصدارات .
واستعرض الجناح العديد من الأنشطة والفعاليات، منها عرض أفلام توثيقية وتعريفية عن مسيرة المركز وجهوده في نشر ثقافة الحوار وتعزيز التعايش والتلاحم وحماية النسيج المجتمعي واللقاءات الوطنية التي عقدها في مناطق المملكة كافة .
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