اخبار الخليج – وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة يستقبل نائب محافظ محافظة العاصمة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة ، سعادة السيد حسن عبدالله المدني نائب محافظ محافظة العاصمة وعدد من المسؤولين بالمحافظة .

وفي بداية اللقاء ، تقدم نائب محافظ العاصمة بالتهنئة لمعالي وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة على الثقة الملكية السامية بتعيينه في منصبه الجديد ، متوجهاً بالشكر والعرفان والتقدير لما قدمه معاليه لمحافظة العاصمة خلال فترة تعيينه محافظاً للعاصمة، حيث تميزت هذه المسيرة بالإنجازات المهمة التي ارتقت بالمحافظة في مختلف الجوانب، لاسيما ترسيخ قيم المواطنة، وتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية، والإعلاء من شأن المسئولية الاجتماعية، وتشجيع قيم التطوع، والحرص الشديد على تفعيل دور المحافظة في خدمة الناس وتلبية احتياجاتهم.

وفي ختام اللقاء ، أعرب معالي وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة عن خالص شكره وتقديره لهذه الزيارة التي ستكون دافعاً له لمواصلة تقديم المزيد من الإنجازات في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، متمنياً التوفيق والسداد لمحافظة العاصمة في مسيرتها القادمة.

حضر اللقاء من محافظة العاصمة كل من ، سعادة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة مدير إدارة البرامج الاجتماعية وشؤون المجتمع والآنسة حصه جاسم الأحمد مدير إدارة الموارد البشرية والمالية والسيد جميل حسن الرويعي مدير إدارة الخدمات الهندسية والاستثمار والسيد يوسف يعقوب لوري مدير إدارة المعلومات والمتابعة .