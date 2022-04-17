اخبار الخليج – نائب محافظ العاصمة يطلع على عملية توزيع وجبات إفطار صائم ضمن برنامج «أمة محمد»

محمد بن مسعود - الدمام - اطلع سعادة الأستاذ حسن عبدالله المدني نائب محافظ محافظة العاصمة على عملية توزيع وجبات إفطار صائم بسوق المنامة الذي تنظمه محافظة العاصمة يومياً، وذلك ضمن برنامج أمة محمد صلى الله عليه وسلم الحادي عشر على التوالي ، بحضور الشيخ عيسى بن علي آل خليفة مدير إدارة البرامج الاجتماعية وشؤون المجتمع والسيد يوسف يعقوب لوري مدير إدارة المعلومات والمتابعة وعدد من المسؤولين في المحافظة .
وأكد نائب محافظ العاصمة أن المحافظة مستمرة في مبادراتها الخيرية ومشاريعها التطوعية خلال شهر رمضان المبارك ، التي تسهم فيها لتفعيل مفهوم الشراكة المجتمعية وإظهار تكاتف المجتمع.
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