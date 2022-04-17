اخبار الخليج – سفير البحرين في لندن يقيم مأدبة إفطار لسفراء الدول العربية المعتمدين لدى المملكة المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة شهر رمضان المبارك، أقام معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، مأدبة إفطار لأصحاب المعالي والسعادة سفراء الدول العربية الشقيقة المعتمدين لدى المملكة المتحدة.

وتبادل معالي السفير والسفراء الأشقاء التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكدين على أهمية تعزيز أواصر العلاقات الأخوية الودية، داعين المولى العلي القدير أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

هذا وتم تبادل أطراف الحديث حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على مستوى الساحة المحلية في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والعالمية.