اخبار الخليج – المرور و»طلبات» .. برامج مشتركة لسائقي الشركة لضمان السلامة على الطريق

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن جهودها للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وضمان سلامة مستخدمي الطريق، تتعاون الإدارة العامة للمرور مع شركة «طلبات» البحرين لبحث تقديم الدعم والتدريب لسائقي الشركة من خلال البرامج التي تقدمها الإدارة.

حيث أشار العقيد محمد علي الدراج نائب مدير عام الإدارة العامة للمرور إلى أن الإدارة تقدم العديد من الدورات التدريبية وتنظم مختلف الحملات التوعوية بعدة لغات بهدف تعزيز الوعي بالأنظمة والقواعد المرورية وتجنب السلوكيات الخاطئة، وذلك في ظل تزايد أعداد سواق توصيل الطلبات من مختلف الشركات وتنامي هذا القطاع، مثمناً في الوقت ذاته تعاون شركة «طلبات» مع الإدارة العامة للمرور وحثها للسواق بالالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية لتحقيق السلامة على الطريق.

من جانبه، أشاد السيد هشام الساعاتي المدير العام لشركة «طلبات» بتعاون الإدارة العامة للمرور والدورات التدريبية التي تقدمها، مشيراً إلى أن الشركة تحرص على تعزيز التعاون بين الطرفين لتكون شريكة في تعزيز السلامة المرورية والمساهمة في تقليل نسبة الحوادث على الطريق، معرباً في الوقت ذاته عن اعتزاز الشركة في دعم الحملات التوعوية التي تنظمها الإدارة العامة للمرور حفاظاً على سلامة الجميع.