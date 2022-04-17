محمد بن مسعود - الدمام - في إطار جهودها في تنفيذ القانون وضبط المخالفين، تمكنت دوريات إسناد الأمن البحري بقيادة خفر السواحل من ضبط شخص (35 عاما) بمنطقة كرزكان بحوزته 130 كيلوجراماً من الروبيان الطازج المحظور صيده خلال الفترة من أول شهر فبراير ولغاية نهاية شهر يوليو من كل عام بموجب القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.
وأشارت قيادة خفر السواحل إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «خفر السواحل» تضبط شخصاً بحوزته 130 كيلو جرام من الروبيان الطازج المحظور صيده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.