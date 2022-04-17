اخبار الخليج – «خفر السواحل» تضبط شخصاً بحوزته 130 كيلو جرام من الروبيان الطازج المحظور صيده

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار جهودها في تنفيذ القانون وضبط المخالفين، تمكنت دوريات إسناد الأمن البحري بقيادة خفر السواحل من ضبط شخص (35 عاما) بمنطقة كرزكان بحوزته 130 كيلوجراماً من الروبيان الطازج المحظور صيده خلال الفترة من أول شهر فبراير ولغاية نهاية شهر يوليو من كل عام بموجب القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.

وأشارت قيادة خفر السواحل إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة.