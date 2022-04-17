اخبار الخليج – عرض أزياء يحتفي بتراث البحرين ضمن فعاليات «ذهب المنامة» 

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت هيئة البحرين للسياحة والمؤتمرات عرض أزياء خاص يحتفي بتراث الذهب البحريني مساء يوم «السبت» الموافق 16 أبريل 20211 “ في مجمع باب البحرين ضمن فعاليات مهرجان «ذهب المنامة» لأول مرة في سوق المنامة.

وتضمن العرض الذي أقيم برعاية كل من مجوهرات الزين ومحمد صالح الزري تصاميم مميزة تعكس الموروث الشعبي الأصيل لمملكة البحرين، حيث تضمن مجموعة مميزة من أحدث تشكيلات مجوهرات الزين والتي تجمع بين الحداثة والأصالة بالإضافة إلى تصاميم منوعة من ثوب النشل البحريني بتصميم من محمد صالح الزري.

وحول ذلك، أكدت نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض فاطمة الصيرفي أن مهرجان “ذهب المنامة” حقق في نسخته الأولى نجاحًا وتفاعلًا كبيرًا، وساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في سوق المنامة، وشهدت الفعاليات المصاحبة حضورًا وتفاعلًا يعكس نجاح المهرجان.

وفيما يتعلق بعرض الأزياء، قالت إنه “جاء ليعكس الموروث الشعبي البحريني، وما يتميز به من أزياء، والتي يزيد جمالها المشغولات البحرينية من الذهب واللآلئ ذات الجودة العالية والمعروفة عالميًا»،

وشهدت الفعالية حضورًا جماهيريًا من قبل المهتمين بالأزياء والتراث الشعبي البحريني وزوار السوق والسياح.

ومن المقرر أن يختتم المهرجان الذي يقام لأول مرة في البحرين ولمدة شهر فعالياته يوم «الأربعاء» الموافق 20 أبريل، بمشاركة محلات بيع الذهب والمشغولات الذهبية واللؤلؤ والأحجار الثمينة، وتضمن المهرجان العديد من الفعاليات المصاحبة من بينها الاحتفال بالقرقاعون، عرض الأزياء، عروض الموسيقى الحية، والأنشطة المخصصة للأطفال وغيرها من الفعاليات، بالإضافة إلى المعرض الرقمي والجوائز الأسبوعية.