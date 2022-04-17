جامعة نجران تعلن توفر وظائف أكاديمية شاغرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران
كشفت جامعة نجران ،عن شغل عدد من الوظائف الأكاديمية للجنسين، بكفاءات وطنية مؤهلة علميًّا وعمليًّا على درجة (أستاذ مساعد ـ محاضر ـ معيد) بنظام التعاقد للعام الجامعي 1443هـ/1444هـ.
واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون تقديره العام في درجة البكالوريوس جيد جداً على الأقل، وأن تكون المؤهلات العلمية من جامعة سعودية أو من جامعة خارجية معترف بها.
كما اشترطت أن يكون تخصص الدكتوراه للمتقدم، امتدادًا لتخصص البكالوريوس والماجستير، وأن تكون جميع الشهادات عن طريق التفرغ التام والانتظام الكامل، مع إرفاق معادلة المؤهلات العلمية في حال حصل عليها من جامعة خارجية، واجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات المعدة من الأقسام العلمية إن وجدت، مع إرفاق شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للوظائف الصحية والفنية.
وحددت الجامعة المستندات المطلوبة للتقديم وهي إرفاق صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول، وصورة مصدقة من الوثيقة والسجل الأكاديمي لكل من درجة (البكالوريوس – الماجستير – الدكتوراه)، وفي حال حصول المتقدم على المؤهل من جامعة خارجية يتم إرفاق صورة معتمدة من معادلات الوثائق، وكذلك صورة من الخبرات الأكاديمية.
ودعت الجامعة المتقدمين إلى رفع كافة المستندات المطلوبة عبر موقعها الإلكتروني، بدءًا من اليوم وحتى الـ 22 من شهر رمضان الجاري، مشددةً على استبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط ويمكن للراغبين التقديم عبر الموقع الإلكتروني من خلال الرابط التالي: https://academyjobs.nu.edu.sa/JobsOffersList.aspx
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