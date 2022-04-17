اخبار الخليج – وزير العمل يبحث مع وزير الكهرباء التعاون في تدريب الكوادر الوطنية بقطاع الطاقة المتجددة

محمد بن مسعود - الدمام - التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء، رئيس مجلس أمناء كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، المهندس وائل بن ناصر المبارك، بحضور الرئيس التنفيذي للكلية، الدكتور كيران أوكاهون، وذلك في مكتبه بالوزارة.

وخلال اللقاء، اطلع المبارك حميدان على استراتيجية كلية البوليتكنك التي تتماشى مع اهداف تطوير قطاع التعليم العالي ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل خاصة في القطاع الصناعي وقطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي ، وذلك من أجل تزويد الطلبة بالمهارات اللازمة التي يتطلبها أصحاب العمل لتسهيل اندماجهم في مختلف القطاعات الإنتاجية والقطاعات الاقتصادية الحيوية الأخرى المدرجة تحت خطة التعافي الاقتصادي والتي سوف تخلق فرص عمل نوعية واعدة للمواطنين في مملكة البحرين، فضلاً عن المساهمة في تنفيذ المشروعات الوطنية المتعلقة بتطوير المهارات والارتقاء بسوق العمل في ضوء خطة تطوير التعليم والتدريب التي تتم متابعتها تحت اشراف المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، حيث اطلع حميدان في هذا الصدد على سير البرامج التعليمية المواكبة لاحتياجات سوق العمل، وفي مقدمتها برامج خاصة للعاملين في قطاع الصناعة، حيث يأتي الاعتراف بالتعلم المسبق الذي يشمل المؤهلات السابقة ومجموعة المهارات و الخبرات التي يمتلكها العاملون جزء من نجاح هذا البرنامج المصمم خصيصا لتلك الفئة العاملة في هذا القطاع، والذي سيتم تطبيقه كتجربة في احدى الشركات الرائدة في القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، وأيضاً برنامج الدرجة العلمية في التلمذة الصناعية والذي سيترتب عليه حصول الخريج ولأول مرة على التحصيل العلمي وشهادة خبرة التدريب على رأس العمل، حيث سينخرط في سوق العمل لكسب المهارات وايضاً حصوله على الاجر في آن واحد وخلال مدة زمنية محددة.

وبحث الجانبان اوجه التعاون بين الطرفين، وفي مقدمة ذلك تمديد العمل بمذكرة التفاهم بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) التي تم توقيعها في العام 2018، حيث تتيح المذكرة استعمال الموارد المتاحة لكليهما في مجال التوظيف وتقديم الاستشارات وتنظيم الورش التدريبية والتعاون في تبادل البيانات المتعلقة بإيجاد عمل للباحثين عن عمل، فضلاً عن تقديم دورات تدريبية لموظفي الوزارة خاصة في برنامج التقييم الشخصي وتقديم افضل برامج مهارات التوظيف للباحثين عن العمل المسجلين لدى الوزارة.

كما تطرق اللقاء أيضا إلى مبادرة وزارة الكهرباء والماء مع معهد البحرين للدراسات المصرفية وهي عبارة عن برنامج وعي وطني بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، حيث تتكون هذه المبادرة من عدة مسارات من ضمنها مسار الوعي بأهمية الطاقة المتجددة والترويج لها على مختلف المستويات لضمان زيادة توفر القوى العاملة المناسبة في هذا القطاع وكذلك اقامة ورش للمطورين في مجال الطاقة المتجددة، حيث يضمن ذلك ادماج المواطنين المؤهلين في هذا القطاع.

وتناول اللقاء مشروع « بنايات» الذي يهدف الى تعزيز كفاءة المهندسين، وسد الفجوة المهارية في سوق عمل المهندسين الذين يعملون في المكاتب الهندسية، حيث يحصل المهندسون على الشهادات المهنية المعتمدة في مجال البناء وخلق المزيد من فرص العمل والتطوير الوظيفي في المجالات الهندسية.

وفي هذا السياق، أشاد حميدان بمخرجات التعليم لكلية البحرين التقنية، مؤكداً انها تعد اليوم من أبرز الصروح التعليمية في المملكة التي تزود سوق العمل بالكفاءات المهنية خاصة في القطاعات الواعدة، لافتاً إلى أهمية الاستثمار في التعليم والتدريب ومواكبة مؤسسات التعليم العالي لاحتياجات سوق العمل وما يحتاجه من مهارات مهنية في ظل التطورات المتسارعة على صعيد تطور أنماط المهن والوظائف في القطاعات غير التقليدية بسوق العمل في البلاد.