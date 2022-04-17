اخبار الخليج – الأمين العام لمجلس التعليم العالي تترأس الاجتماع السابع للجنة الاستشارية المنبثقة عن أمناء مجلس التعليم العالي

محمد بن مسعود - الدمام - عقد الاجتماع السابع للجنة الاستشارية المنبثقة عن أمناء مجلس التعليم العالي وذلك برئاسة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي والدكتور طارق السندي الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب ،والدكتور عبدالرحمن العوهلي رئيس جامعة الخليج العربي

وخلال الاجتماع، رحبت الأمين العام بأعضاء اللجنة، معربة عن شكرها لتعاونهم وتقديرها لما يبذلونه من جهود وما أبدوه من أراء ومعلومات تصب فيتحقيق الأهداف التي تسعى إليها اللجنة وبما يسهم في الارتقاء بمنظومةالتعليم العالي وتقديم خدمات تعليمية مستدامة ومتميزة.

هذا، وقد بحثت اللجنة العديد من الموضوعات التي تمت إحالتها إليها من مجلس أمناء التعليم العالي، كما قامت بالنظر في الطلبات المقدمة من بعض مؤسسات التعليم العالي للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي والتي تتعلق بالنواحي الأكاديمية.