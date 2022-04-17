محمد بن مسعود - الدمام - خلال زيارته إلى مدرسة كرزكان الابتدائية للبنين، التقى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بالطالب محمد جاسم عيسى من الصف الرابع الابتدائي، وهو طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة (طيف التوحد) ومتميز في العديد من المجالات، وذلك للإعراب عن شكره لهذا الطالب وتقديراً لجهوده، كما اطلع الوزير على أعمال هذا الطالب الموهوب التي قام بتصميمها باستخدام الطين بشكل يتصف بالدقة، واللوحات الفنية والأشغال اليدوية التي قام بتنفيذها في مختبر التصميم والتقانة بالمدرسة، وبدوره، أهدى الطالب الوزير هديةً تذكاريةً من أعماله.
وفي هذا الإطار، أشاد الوزير بمتابعة الإدارة المدرسية لهذه الموهبة الطلابية والاهتمام بها، خصوصاً وأنه متميز كذلك في اللغة الإنجليزية وفي الانتظام المدرسي، مؤكداً بأن الوزارة ستستمر في رعاية موهبة هذا الطالب من خلال مركز رعاية الطلبة الموهوبين، وتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لصقل موهبته في المجالات الفنية.
حضر المقابلة الأستاذ علي كاظم مدير المدرسة، والأستاذ حسين الفردان المدير المساعد، والأستاذ حسن خاتم معلم التصميم والتقانة ومكتشف موهبة الطالب، وعدد من منتسبي المدرسة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – وزير التربية يقوم بزيارة إلى طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة موهوب في عدد من المجالات بابتدائية كرزكان للبنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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