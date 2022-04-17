هل يمكن تخفيض أسعار الإنترنت؟ .. وزير الاتصالات يوضح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
قال المهندس عبدالله السواحه، وزير الاتصالات، إن الوزارة لا تتحكم في أسعار الإنترنت والمنظم بشكل عام لا يتحكم بالأسعار لكنه يضمن 3 أشياء.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج “الليوان” مع عبد الله المديفر أن هذه الأشياء الثلاثة هي “وفرة المنتج وجودته وتنافسيته” وكانت هناك 3 شركات مرخصة اليوم أصبحنا 7 وفيه أكثر من 50 باقة.
وتابع: “كنا 106 عالميا صرنا رقم 6 في سرعة الإنترنت أما عن التنافسية فعندما نجد أن لاعب كبير يريد إخراج لاعب آخر يمكننا أن نتدخل”.
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