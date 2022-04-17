أمير الجوف يكرم منسوبي مكافحة المخدرات بالمنطقة ويشيد بجهودهم في حماية شباب الوطن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الجوف

كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه اليوم، عدداً من منسوبي مكافحة المخدرات بالمنطقة نظير جهودهم المبذولة في حماية شباب الوطن من هذه الآفة.

وشكر سمو الأمير فيصل بن نواف المكرمين على تميزهم وتفانيهم في أداء الواجب، منوهاً سموه بجهود منسوبي مكافحة المخدرات في المنطقة لضبط المروجين والمهربين والقضاء على هذه الآفة التي تستهدف شباب الوطن، مشيراً إلى ما يتمتعون به من يقظة دائمة واحترافية في التعامل مع أساليب التهريب.

من جانبهم أعرب المكرمون عن بالغ سعادتهم بهذه اللفتة، شاكرين سمو أمير المنطقة على ما تحظى به مكافحة المخدرات من اهتمام ودعم مستمر والذي كان له الأثر فيما تحقق من نجاحات.