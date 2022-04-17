اخبار الخليج – بالصور.. نادي روتاري السلمانية يوزع السلة الرمضانية

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن برنامجه السنوي تحت مظلة برامج المسؤولية المجتمعية قدم نادي روتاري السلمانية بالشراكة مع الاسرة سوبرماركت واكثر من 18 جمعية في المملكة ، سلة النادي الرمضانية لدعم الاسر المتعففة في مختلف قرى ومناطق البحرين . وقام فريق خدمة المجتمع بالنادي بتوزيع اكثر من 500 صندوق يحتوى على العديد من المنتجات ذات الجودة العالية .

حيث تأتي هذه المبادرة امتداداً لعدد من مبادرات نادي روتاري السلمانية الموجهة لخدمة المجتمع، وانطلاقاً من اهتمام النادي وحرصه الدائم والمستمر على دعم التكافل المجتمعي والتواصل بين فئات المجتمع.

وقال السيد فيصل جمعة رئيس مجلس إدارة نادي روتاري: «أن هذه المبادرة من النادي تأتي انطلاقاً من استشعار النادي لمسؤوليته تجاه مجتمعه، وايمانا بأهمية مد يد العون للمحتاجين خصوصا في هذا الشهر الكريم»، واضاف أن هذه المبادرة من البرامج السنوية التي تأتي امتدادا لبرامج عديدة يقدمها النادي طوال العام منوهاً في الوقت ذاته إلى سعي النادي الدؤوب لإشراك اعضائه في مثل هذه الأنشطة الهادفة إلى خدمة المجتمع في تجسيد لقيم التطوع والمشاركة لمنسوبيه، المتوائمة مع قيم النادي وتوجهاته.

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