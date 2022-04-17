الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تدين الانتهاكات الإسرائيلية لحُرمة المسجد الأقصى

أدانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية لحرمة المسجد الأقصى وإغلاق أبوابه والاعتداء على المصلين العزل داخل المسجد وفي ساحاته الخارجية، والذي خلف عددا من المصابين في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

واعتبرت الجمعية ذلك التصعيد الممنهج اعتداء قويا وصارخا على حرمة المسجد الأقصى ثالث الحرمين، ومكانته الكبيرة في وجدان جميع الأمة الإسلامية، وأن الممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المصلين المدنيين العزل يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، ويسهم في تأجيج العنف وتغذية الكراهية الدينية والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة.

ودعت الجمعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية للتصدي لهذه الجرائم والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولجميع قرارات الشرعية الدولية، وتهدد السلم والأمن الدوليين وتقوض الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وطالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات فورية حاسمة تجبر المحتل الاسرائيلي على الانصياع لقرارات الأمم المتحدة وتوقف تمرده الدائم على الشرعية الدولية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه التي كفلتها المواثيق الشرعية والدولية، ويسهم في إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.