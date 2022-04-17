أمانة الشرقية تنفذ أكثر 6800 جولة رقابية وتحرر 401 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية خلال الأسبوع الماضي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الدمام

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، الأسبوع الماضي 6834 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، والتي تأتي ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي والجولات الرقابية التي تنفذها لتطبيق الاشتراطات والتعليمات البلدية، والإجراءات الاحترازية المحدثة، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وذكرت الأمانة أن الجولات أسفرت عن تحرير 401 مخالفة، وإغلاق 7 منشآت غير متقيدة بالاشتراطات البلدية والصحية، والتعليمات.

وأكدت الأمانة على استمرار الجولات الرقابية المكثفة، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وقصور الأفراح والمناسبات والاستراحات، وخاصة في شهر رمضان المبارك، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وكذلك استمرار تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، مبينة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة.

وقالت الأمانة أنها تلقت عبر مركز 940، خلال الأسبوع الماضي 4285 بلاغ حول المخالفات البلدية، كما دعت الى ضرورة تعاون الجميع عبر الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت الغير ملتزمة، أو على المخالفات البلدية، من خلال مركز ٩٤٠ لمعالجتها.